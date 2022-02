Jacques BOULAN QUARTET Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

JACQUES BOULAN ORIGINAL JAZZ BAND Cette formation pratique un jazz dans la plus pure tradition de la Nouvelle Orléans des années 30 dont le maître mot est le swing. De Louis Armstrong, Kid Ory, Sidney Bechet jusqu’ à Duke Ellington les musiciens de ce groupe vous proposent un parcours original à travers les plus grands standards du jazz de cette époque. Venez vibrer à l’unisson avec les meilleurs musiciens de ce courant aux sources du jazz. Avec Jacques Boulan trompette et chant, Guy Mornand guitare, Jean Marie Palaviccini à la contrebasse et Claude Malet à la batterie. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 <> Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

