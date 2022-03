Jacques Bosser – Wax Spirit Le Carmel, 14 mai 2022, Pamiers.

Jacques Bosser – Wax Spirit

le samedi 14 mai à Le Carmel

**Jacques Bosser** arrive à Pamiers pour nous parler de plaisir, de sensualité, de partage mais aussi et surtout de peinture, de photographie. Dans l’oeuvre de Bosser, la couleur et le motif sont omniprésents. Cette exposition fait la part belle à l’**Afrique**. Celle où l’artiste a vécu, celle qui l’inspire. Inspiration évidente dans la série de photographie « **Wax Spirit** », inspiration plus indirecte dans les rythmes, les couleurs et les motifs vibrants de sa peinture. Au carmel de Pamiers c’est tout l’esprit de l’Afrique que convoque Jacques Bosser, un étonnant et touchant mariage de plusieurs cultures. Propriété de la ville depuis 2012, l’ancien monastère des carmélites a enfin trouvé sa nouvelle vocation.

entrée libre

L’Esprit, les couleurs et l’énergie de l’Afrique dans un cloitre du 17ème siècle. Jacques Bosser a imaginé spécialement pour le lieu une installation faite de tissus Wax

Le Carmel 5 Place du Mercadal 09100 Pamiers



