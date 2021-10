Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Jacques Barry : Abécédaire d’un incrédule Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Jacques Barry : Abécédaire d’un incrédule Saint-Étienne, 14 octobre 2021, Saint-Étienne. Jacques Barry : Abécédaire d’un incrédule 2021-10-14 – 2021-11-18 Galerie Giardi 27, rue de la république 42 000 Saint-Etienne

Saint-Étienne Loire Saint-Étienne La parution du livre « Abécédaire d’un incrédule » de Jacques Barry, publié chez « Timeshow press », est à l’origine de cette exposition qui présente un ensemble d’œuvres originales et inédites reproduites dans l’ouvrage galerie.giardi@gmail.com +33 6 03 70 16 53 dernière mise à jour : 2021-09-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

