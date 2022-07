Jacques a dit ! spectacle humoristique sur Jacques Chirac Sennecey-le-Grand, 29 novembre 2022, Sennecey-le-Grand.

Jacques a dit ! spectacle humoristique sur Jacques Chirac

Maison pour tous de Sennecey-Le-Grand Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

2022-11-29 – 2022-07-07

Place de la Palette Maison pour tous de Sennecey-Le-Grand

Sennecey-le-Grand

Saône-et-Loire

Sennecey-le-Grand

8 EUR Jacques a dit ! est un spectacle tout public retraçant avec humour le parcours du Président Jacques CHIRAC. Durée : 1h.

Pierre-André Buget, animateur loufoque présente ses recherches sur Jacques Chirac mais entre les anecdotes et les images d’archives, tout est sujet à digression pour Pierre-André qui emmène le public dans ses élucubrations jusqu’à révéler quelques secrets…

En tournée depuis 2017, Jacques a dit ! a parcouru toute la France et vient clore sa tournée dans la ville où est basée la Compagnie Love Ananas qui porte le spectacle.

Jeu et texte : Gwenaël FOURNIER / Citations publiques de Jacques CHIRAC

Avec le soutien de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne.

Place de la Palette Maison pour tous de Sennecey-Le-Grand Sennecey-le-Grand

