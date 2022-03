JACQUELINE Montpellier, 6 avril 2022, Montpellier.

JACQUELINE Montpellier

2022-04-06 – 2022-04-07

Montpellier Hérault

11 11 EUR Ne manquez pas le spectacle “Jacqueline ” les 06 et 07 avril 2022 au théâtre Jean Vilar !

►Proposition artistique originale d’Olivier Martin- Salvan et Philippe Foch, Jacqueline mêle musique et théâtre pour faire entendre des Écrits bruts, issus de la très renommée collection d’Art brut de Lausanne offerte à la ville par Jean Dubuffet en 1971. Rassemblés par Michel Thévoz au sein d’un même ouvrage en 1979, ces textes d’auteurs inconnus et marginaux, dépourvus de toute éducation artistique, s’imposent par leur grande liberté de forme, en dehors de toute tradition ou norme esthétique.

Écrits par des hommes et des femmes d’époques et d’âges très différents, ces textes témoignent d’un besoin vital de s’exprimer malgré la souffrance et l’enfermement physique et psychique dont souffrent leurs auteurs. Paroles puissantes, qui entrent en résonance pour nous ouvrir de grands espaces d’étrangeté et de poésie, laissant libre cours à la richesse complexe de l’esprit humain.

Nourrie de chants, de vocalises et de sons tirés de percussions, de matières organiques et métalliques, la musique de Philippe Foch affronte le flot textuel. Tout autour évolue l’acteur Olivier Martin-Salvan, paré d’un vêtement- sculpture fait d’une superposition de robes

dont il se couvre ou se défait.

On avait quitté Olivier Martin-Salvan en Père Ubu, il réapparaît en Jacqueline, personnage d’art brut dont la liberté et la puissance sauvage promettent aux spectateurs un voyage inédit et stupéfiant.

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatre-jean-vilar.mapado.com/event/56292-jacqueline

