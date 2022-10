JACQUELINE L’INTRÉPIDE, 13 décembre 2022, .

JACQUELINE L’INTRÉPIDE



2022-12-13 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-13

COMPAGNIE LE MARI DE MME YÉTI ( 11 )

Tout public > 3 ans. Durée 25 min

Jacqueline est une petite fille intrépide. Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car en ce moment c’est pas la joie à la maison et elle sent bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. Et ça, il en est hors de question ! Elle décide de prendre les choses en main et parvient à se procurer quelques petites graines magiques qui la mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

AVEC : Lauren Sobler et Cécile Hennion

dernière mise à jour : 2022-10-10 par