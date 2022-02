Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Spectacle Jacqueline et Marcel : 12 € / 8 € réduitouForfait samedi 19 mars 2022 : 32 €(Spectacle Jacqueline et Marcel à 15h ou 17h30 + spectacle Sur les rails à 16h30 + concert Tempo Tempo à 21h)Billetterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Théâtre et Improvisation – Spectacle interprété en Langue des Signes Française. Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu son smoking.Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni musique ni paillettes… Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître ! » Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer. A tout de suite… Durée : 45 min. Public : à partir de 12 ans Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

