Le jeudi 11 mai 2023

de 19h30 à 21h00

Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit accès libre sur réservation, dans la limite des places disponibles Dans le cadre du mois des Mémoires et à l'occasion de la nouvelle dénomination de la bibliothèque : Jacqueline DREYFUS-WEILL (1908-1943) Isabelle Mestre* propose une sélection sensible de textes, récits, journaux, lettres inspirée par Jacqueline Dreyfus-Weill, bibliothécaire passionnée et innovante dans les années 30, femme moderne et militante, déportée en 1943 à Auschwitz. *Comédienne et professeure d'art dramatique au conservatoire Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris

