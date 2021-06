Saint-Mihiel Galerie des Capucins Saint Mihiel Meuse, Saint-Mihiel Jacqueline Caux / Bird Renoult Projections / conférences / concert /installations Galerie des Capucins Saint Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

_**Bienvenue à Jacqueline Caux & Bird Renoult**_ ### **Galerie des Capucins** projections – rencontre – debats – concert Jacqueline Caux & Bird Renoult de passage sont « ready » à nous surprendre …

entrée libre

Rencontre avec la réalisatrice Jacqueline Caux et mise en ambiance sonore par le binôme d’artistes sonore Bird Renoult Galerie des Capucins Saint Mihiel 4 rue Haute des Fosses 55300 saint Mihiel Saint-Mihiel Meuse

2021-06-27T18:00:00 2021-06-27T23:00:00;2021-06-28T18:30:00 2021-06-28T23:00:00

