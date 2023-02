JACOU, UNE VILLE RACONTÉE AU FIL DE L’EAU Jacou Jacou Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Jacou Restauré en 2019, le domaine de Bocaud est un écrin de verdure au coeur de la ville de Jacou accueillant à la fois médiathèque et hôtel de ville. La bâtisse renferme bien des histoires depuis sa construction au XVIIème siècle par la famille de Bocaud devenant au fil du temps une véritable folie avec son parc de 3 hectares, jardins, terrasses et statues. Ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle marquent l’omniprésence de l’eau dans les lieux. C’est au fil de celle-ci que Jacou et ses habitants, les jacoumards, vous seront racontés pour mieux comprendre la transformation de cet ancien bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de la métropole. – Rendez-vous 10 minutes avant devant la Médiathèque Municipale Michèle Jennepin au 9, Place Frédéric Mistral – Jacou. Réservation obligatoire à venir prochainement Restauré en 2019, le domaine de Bocaud est un écrin de verdure au coeur de la ville de Jacou accueillant à la fois médiathèque et hôtel de ville. Jacou

