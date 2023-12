PROJECTION-DÉBAT « UNE FOIS QUE TU SAIS » Jacou, 11 janvier 2024, Jacou.

Jacou Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-01-11

Ciné-débat : Projection du film « Une fois que tu sais » suivie d’un débat avec le public animé par le CEMEA Occitanie

Jeudi 11 janvier de 19h30 à 22h30 – Espace République à Jacou.

Ciné-débat : Projection du film « Une fois que tu sais » suivie d’un débat avec le public animé par le CEMEA Occitanie

Jeudi 11 janvier de 19h30 à 22h30 – Espace République à Jacou

Ciné-débat : Projection du film « Une fois que tu sais » suivie d’un débat avec le public animé par le CEMEA Occitanie

Jeudi 11 janvier de 19h30 à 22h30 – Espace République à Jacou

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible…

Soirée co-organisée par l’association Vertueux et le CEMEA Occitanie et financée par la MAIF

.

Jacou 34830 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT MONTPELLIER