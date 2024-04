Jacky Terrasson Trio Oizon, samedi 27 juillet 2024.

Jacky Terrasson Trio Oizon Cher

Présenté dans le New York Times en 1994 comme « l’un des trente artistes susceptibles de changer la culture américaine dans les trente prochaines années », le pianiste Jacky Terrasson honore cette promesse en étant le musicien de jazz français le plus écouté sur les plateformes digitales

Devenu l’incontournable, il nous offre un programme Moving On , titre de son nouvel album et qui résume parfaitement les aspirations du plus voyageur des pianistes de jazz, un pianiste du bonheur » (Telerama). Véritable égérie des majors (Blue Note & Universal), Terrasson jouera avec ses musiciens de prédilection. Un grand moment en perspective… 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 19:00:00

fin : 2024-07-27

La Forge

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@festival-boucard.fr

L’événement Jacky Terrasson Trio Oizon a été mis à jour le 2024-04-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE