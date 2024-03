Jacky Terrasson présente son nouvel album « Moving On » LE BAL BLOMET Paris, mardi 4 juin 2024.

Le vendredi 07 juin 2024

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 05 juin 2024

de 20h00 à 22h00

Le mardi 04 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

30 euros.

Jacky Terrasson, le « pianiste du bonheur » en 3 concerts pour la sortie évènement de son nouvel album « Moving On », qui condense les aspirations du « plus voyageur des pianistes de jazz »

Après avoir été l’égérie des majors (Blue Note & Universal), c’est une nouvelle aventure d’artiste-producteur et un nouveau chemin qu’a décidé d’entamer Jacky Terrasson en créant son propre label (Earth Sounds). C’est aussi, après 30 ans passé à New-York, son choix de vivre à nouveau en France, le pays qui l’a vu grandir. Mais aussi continuer à jouer régulièrement sur le continent américain, un subtil jeu de piste entre partir et revenir dans les deux pays de sa double nationalité.

Dans ce nouvel album, Jacky Terrasson assume pleinement sa soif de faire se rencontrer un prélude de Chopin avec un standard de jazz (Besame Mucho), de convier un oiseau enregistré à Bornéo qui devient un morceau (Edit Piaf), d’écrire et de composer de la musique pour ses amis (Est ce que tu me suis, mis en mot par Camille Bertault), pour ses envies (Love Light), ses voyages (AF 006) et pour être heureux (Happy de Pharrell Williams tel un feu d’artifice réunissant presque tous les musiciens de l’album). Derrière chaque titre se cache une aventure, une histoire, de la profondeur, et l’envie d’avoir toujours envie de croquer la vie avec gourmandise et délicatesse.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/jacky-terrasson2

JACKY TERRASSON – MOVING ON