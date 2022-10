Jacky sorcier pour de vrai

2022-10-31 19:00:00 – 2022-10-31 EUR 8 10 Ah les histoires de sorcières, de méchants monstres et compagnie, d’Harry Cover et de Merlin le chanteur, Jacky les a entendu 1000 fois…



Mais pour une fois, c’est lui le héros de son histoire ! C’est à son tour de faire le sorcier, de s’amuser à faire frissonner les copains, avec sa maxibaguette, qui peut réaliser tous ses voeux, à condition bien sûr d’avoir tout prévu, de la formule à apprendre par coeur jusqu’à l’indispensable chapeau.



Il ne sera pas le seul à faire de la magie de sorcier.

Alors apprentis sorciers, venez trembler et mourir de rire avec Jacky dans ses nouvelles aventures.

Un nouveau spectacle comique interactif, rythmé, avec de la ventriloquie et des chansons.



Compagnie les Crapules

De 3 à 8 ans.

