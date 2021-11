Nantes Espace 18 Loire-Atlantique, Nantes Jacky Leroux vous présente ses images Espace 18 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jacky Leroux vous présente ses images Espace 18, 26 décembre 2021, Nantes. 2021-12-26 Exposition du 29 novembre au 31 décembre 2021

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Exposition du 29 novembre au 31 décembre 2021 « Mon exposition de décembre, à l’Espace 18 rue Scribe, reprend différents thèmes. Quelques images des plages de Saint Brévin, Les intérieurs anciens, Nantes la nuit, un clin d’oeil à la féérie de la cathédrale de Nantes à Noël, le petit chantier naval quai de l’aiguillon sur l’île de Nantes, le fer, la lumière et le tissu.Une approche minimaliste des choses, plutôt des plans serrés et colorés, et je serai toujours présent pour vous entraîner dans cette lecture des images. mes supports son en toile de lin de deux formats, et quelque fois des papiers spéciaux. Rien ne vous empêche de passer quelques instants dans cette nouvelle galerie de la Direction Culturelle de la Mairie de Nantes, à laquelle je dois doit cet honneur d’être reçu. »Jacky Leroux Espace 18 adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

