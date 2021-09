Genève Urgence Disk Records Genève Jacky Lagger & Anne Kolendowski / ch / chanson rock Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Jacky Lagger & Anne Kolendowski Des textes au naturel, des ukulélés complices, deux voix chal’heureuses pour des “lalala” sans “tralala”paisibles et harmonieux. Tandem à la ville, à la campagne et sur scène, ils conçoivent un bel univers décalé. C’est du beaucoup dans les harmonies, du généreux en inventions rimées, du peu avare dans la gouaille poétique. Leurs titres rendent hommage à la sagesse impertinente du ukulélé, instrument qui incarne décidément une pacifique contestation avec ses quatre cordes pas si pincées que ça. D’autres compositions compatissent aux blues des conifères qui ont les boules à Noël et à qui cela fait « scier » de finir en bois de cheminée. Ils militent pour un point G en signe de ralliement. ( Joël Cerutti ) JEK & ANIU les sourires en choeur pour vous ” Suerte ” Bon spectacle !

Prix Libre

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

2021-11-28T16:30:00 2021-11-28T18:30:00

