Jacky fête son anniv… Marseille 6e Arrondissement, 25 janvier 2023

2 rue Vian La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

2023-01-25 – 2023-01-25

La Divine Comédie 2 rue Vian

Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement EUR 7.95 Enfin, la meilleure journée de l’année, c’est aujourd’hui : c’est l’anniversaire de Jacky, le singe complètement farfelu de Bidouille !



Plein de surprises l’attendent !



Avec un peu de chance, il pourra lui aussi accomplir des merveilles et nous chanter sa chanson préférée avec un nouveau compagnon.



Spectacle magico-comique interactif à la sauce de la Cie les Crapules avec de la magie et de la ventriloquie.



Cie les Crapules Spectacle magico-comique interactif à la sauce de la Cie les Crapules.

