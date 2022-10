Jacky et le chaudron magique

2022-11-03 – 2022-11-05 EUR 8.5 8.5 Comme dans tous les spectacles des Crapules, il y a de la magie, de l’humour, de la ventriloquie, il y a aussi des chansons et surtout participation active des enfants.



Un prince et une princesse, un monstre, des diablotins etc. rejoindront la sorcière et son singe Jacky ainsi que Serge, notre Magicien à la recherche du trésor perdu.



Formules magiques, épreuves et chansons se succèderont dans un rythme endiablé pour le plus grand plaisir des enfants.



Magie et ventriloquie

Cie Les Crapules

Avec Nadine

