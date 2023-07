Visite de l’agence de valorisation du bois Dufeu Jacky Dufeu SA Noyant-Villages, 16 septembre 2023, Noyant-Villages.

Visite de l’agence de valorisation du bois Dufeu Samedi 16 septembre, 10h00 Jacky Dufeu SA Gratuit, sur inscription

Profitez des journées du patrimoine pour venir découvrir l’agence Dufeu, filiale de Veolia, spécialiste de la valorisation du bois.

L’occasion pour vous plonger dans les métiers du recyclage et de la valorisation du bois, grâce à un parcours guidé qui vous emmènera sur la plateforme de recyclage et de valorisation du bois.

Lors de votre visite, vous pourrez vous familiariser avec les différents engins utilisés et ainsi découvrir nos initiatives en faveur de l’environnement.

Jacky Dufeu SA Manet, 49490 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49490 Lasse Maine-et-Loire Pays de la Loire La société Jacky Dufeu historiquement spécialisée dans la vente de bois valorisé, commercialisé sous forme de matière en vrac et de compost enrichi, s'est récemment lancée dans la valorisation de bois B destiné à la fabrication de panneaux et élargit son offre dans la fourniture de bois énergie (biomasse), notamment pour les petites et moyennes chaufferies de collectivités. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Médiathèque VEOLIA – Martial Ruaud/Andia