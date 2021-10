Montréal La Sala Rossa Agglomération de Montréal, Montreal JACKSON JAOJOBY à Montréal (Canada) au Festival Phenomena 2021 La Sala Rossa Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

**Jackson JAOJOBY (**en première partie du spectacle MIX Tape Côté A, sous la irection artistique de la nouvelle commissaire à la diversité Claudia Chan Tak) "Il y a de cela plus de cinq ans, **Jackson Jaojoby**, aussi connu sous le nom de scène **Jôby**, a quitté Madagascar et s'est installé à Montréal, encouragé par des amis musiciens qui lui ont fait valoir la scène artistique foisonnante de la métropole. En jouant du rock ou du blues à titre d'accompagnateur ou en passant par des soirées open mic, Jôby s'est rapidement taillé une place à Montréal en partageant avec le public les mélodies inspirées de son passé, sans néanmoins ressentir le besoin de définir son style: «_Ma musique, c'est vraiment quelque chose de spontané qui vient du fond de moi-même. [… ] Je ne me considère pas vraiment comme un ambassadeur de la musique de mon pays. J'essaie juste de jouer et de partager ce qui m'a imprégné depuis mon enfance_», dit-il en guise de définition. [Texte et entrevue: Angelina Guo](https://electriques.ca/filles/fr/artiste/jaojoby_ja) de Sticky Rice Magazine pour le festival Phenomena – * Un concert annoncé dans l'Agenda de **Madagascar-musiques.net** **-** "En jouant du rock ou du blues à titre d'accompagnateur ou en passant par des soirées open mic, Jôby s'est rapidement taillé une place à Montréal"

La Sala Rossa, Montréal, 20 octobre 2021

