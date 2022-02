Jackline / Esse / À mort amore / Feral La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jackline / Esse / À mort amore / Feral La Dar Centre Social Autogéré, 26 février 2022, Marseille. Jackline / Esse / À mort amore / Feral

La Dar Centre Social Autogéré, le samedi 26 février à 20:00

Une Journèe et soirée de rencontre en soutien à une nouvelle salle de repete musical et enregistrement Feministe sur Marseille ! 12h30 – CANTINE 14h- Menace Pantone (SERIGRAPHIE sur textile, amènes ton T-shirt!) + ESPACE FRIPPERIE 20h – CONCERTS de: JACKLINE `~Post punk synthwave~ [https://jacklineband.bandcamp.com/album/jackline](https://jacklineband.bandcamp.com/album/jackline) ESSE ~Electro solo~ [https://hess.bandcamp.com/album/foul-e?from=embed](https://hess.bandcamp.com/album/foul-e?from=embed) À MORT AMORE ~Amour minimal~ FERAL ~Electro duo~ ENTRÉE PRIX LIBRE

prix libre

♫♫♫ La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T23:59:00

