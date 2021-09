Jackie – Clément Pascaud – Saison La Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 9 décembre 2021, Rezé.

Représentations les 8 et 9 décembre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:00

12 € / 16 €

Théâtre. La figure tragique de Jackie Kennedy dessinée au fil d’un puissant monologue signé Elfriede Jelinek, Prix Nobel de littérature, interprété par la comédienne Vanille Fiaux et mis en scène par Clément Pascaud sur un plateau épuré, imprégné d’effets créés par la lumière, la vidéo et la musique. Ce monologue dépeint Jackie Kennedy comme une femme assiégée par la mort de ses proches et prisonnière des images que les médias créent d’elle. Avec ce récit d’une vie brisée, Elfriede Jelinek donne aussi à voir les failles d’une société où le désir de gloire et de reconnaissance détruit l’identité et l’intégrité physique. C’est une ode à une tragédienne moderne, rêve et cauchemar d’une jeune fille qui ne choisit pas sa destinée, figure brisée d’une Amérique qui voulut créer un conte de fées et imposer son système de mise en scène politique et médiatique. Interprétation : Vanille FiauxMise en scène : Clément PascaudDurée : 1h.

Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://www.lasoufflerie.org