Atelier de céramique ouvert Jackie ALONSO, 1 avril 2023, Nîmes. Atelier de céramique ouvert 1 et 2 avril Jackie ALONSO TOUCHER TERRE : Exposition et démonstrations Jackie ALONSO 11, rue de l’aqueduc 30000 NIMES Montcalm-République Nîmes 30033 Gard Occitanie TOUCHER TERRE Situé à quelques pas du centre ville historique de Nîmes, l’atelier ouvre ses portes le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Au programme : Exposition de sculptures,

Création de sculptures sur les deux jours de la manifestation. A très vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 @marcbrunet

