JACK OLLINS x KALAMITA La Place des Canailles (Les Dock Village), 21 octobre 2021, Marseille.

JACK OLLINS x KALAMITA

La Place des Canailles (Les Dock Village), le jeudi 21 octobre à 19:00

Une bonne dose d’electro vibes house pour un double set live de 19h à 1h : **WARM-UP I KALAMITA** Label : Panterre Musique (Matt Sassari’s label), Kitt Ball, CR2 Records and Kinetika Records. Beatport: [https://www.beatport.com/artist/kalamita-fr/627026](https://www.beatport.com/artist/kalamita-fr/627026) Instagram: [https://www.instagram.com/kalamita/](https://www.instagram.com/kalamita/) Facebook: [https://www.facebook.com/Kalamita.toma](https://www.facebook.com/Kalamita.toma) Spotify: [https://open.spotify.com/artist/0oXo4oNuEEIRECSckvlXJJ](https://open.spotify.com/artist/0oXo4oNuEEIRECSckvlXJJ) **JACK OLLINS** [https://www.facebook.com/jackollins](https://www.facebook.com/jackollins) [https://www.facebook.com/RenDez-Vous-233723113381088/](https://www.facebook.com/RenDez-Vous-233723113381088/) [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) [https://www.instagram.com/jackollins/](https://www.instagram.com/jackollins/) [https://www.youtube.com/watch?v=YiR2YIUICaI](https://www.youtube.com/watch?v=YiR2YIUICaI) Directeur artistique du temple des musiques électroniques à Marseille, le Cabaret Aléatoire, et programmateur du Festival UTOPIA, Jack est un des plus fervents activistes marseillais. Hyperactif depuis 1994, il est très vite repéré par le public et ses confrères. En grand passionné des sonorités électroniques de Détroit à Chicago, il est encore à l’heure actuelle un digger invétéré sans lequel on ne pourrait compter. Il crée en 2004 son record shop à Marseille COACH RECORD et commence à produire sur les labels Magnetic Disorder et Manual. Ses productions sont alors playlistées par Dave Clarke, Dj Hell, Karotte, Umek, Monika Kruse, Laurent Garnier…et l’ont placé parmi les artistes incontournables de la scène House Techno. Enormément plébiscité, il a joué dans plus de 120 clubs internationaux, aux côtés des plus grands artistes de Laurent Garnier à Jeff Mills, de Carl Cox à Richie Hawtin en passant par Carl Craig, Ricardo Villalobos, Marco Carola, …

Entrée libre

♫♫♫

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T02:00:00