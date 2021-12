Bignicourt-sur-Marne Bibliothèque Municipale du Noyer Bignicourt-sur-Marne, Marne Jack London et l’Amour de la vie : rencontre avec Noël Mauberret, président des Amis de Jack London Bibliothèque Municipale du Noyer Bignicourt-sur-Marne Catégories d’évènement: Bignicourt-sur-Marne

le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

### Jack London, l’amour de la vie. En plus d’être le titre de l’une de ses nouvelles, « l’amour de la vie » est également une composante importante de sa vie. Noël Mauberret, président des Amis de Jack London et auteur de l’ouvrage _Les Vies de Jack London_ (ed. La Martinière) nous entraînera dans les pas de l’écrivain et de l’homme pour nous faire découvrir des pans de sa personnalité parfois peu connus du grand public. Des lectures d’extraits de textes viendront en appui de son approche.

Nombre de place limité en fonction des consignes sanitaires.

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

