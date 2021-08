Paris Petit Bain île de France, Paris Jack Lena (live) + Post in Paris Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Jack Lena (live) + Post in Paris Petit Bain, 31 août 2021, Paris. Le mardi 31 août 2021 de 18h à 0h

Petit Bain présente : MARDI ASSIS SOIT-IL JACK LENA (live) Découvrir Jack Lena, c’est prendre part à une expédition onirique prenant forme à travers une folk pleine d’audace. De sublimes teintes dark et post habitent ses orchestrations et mélodies. L’artiste française dévoilera son tout premier EP In The Attic, le 15 septembre. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

