JACK IN THE BOX : JACK DE MARSEILLE, 30ans de carrière Friche belle de mai, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille.

JACK IN THE BOX : JACK DE MARSEILLE, 30ans de carrière

du vendredi 23 juillet au samedi 24 juillet à Friche belle de mai

Cette année Jack De Marseille fête ses 30 ans de carrière et pour cette fabuleuse occasion Jack In the Box est de retour en format réduit certes mais intense ! Le Dj résident et associé au Cabaret Aléatoire vous propose deux soirées ce weekend à ne pas manquer : Le vendredi 23 juillet : Jack de Marseille et Fred Berthet [Jack in the Box #1] Jack invite Fred Berthet, artiste mystérieux également connu sous le nom de Dj STEEF. Spécialiste notamment de la production House downtempo et funky. Au commencement, Fred a travaillé avec Biomix et le festival « Electronic Territories » puis il a créé avec Lionel Corsini Aka Dj Oil et Arnaud Taillefert les TroubleMakers. Le samedi 24 juillet : Jack de Marseille « spécial 30 ans de mix » [Jack in the Box #2] 30 ans de mix, c’est assez exceptionnel ! Pour cet anniversaire, Jack a dû opérer une sélection drastique dans ces seulement milliers de disques. Vinyles obscures et dansant, Jack nous fera parcourir sa collection et ses tendances du moments. DES SOIRÉES MUSICALES AU COUCHER DU SOLEIL On Air 2021| Jack In The Box est une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Le Cabaret Aléatoire pour la programmation musicale. ___ COMMENT ACCÉDER AU TOIT-TERRASSE? Les soirées musicales sont de nouveau ouvertes à 1 500 personnes, mais sur présentation d’un pass sanitaire. Le Pass sanitaire c’est quoi ? La preuve par QR code d’un test antigénique ou PCR de -48h, d’un parcours vaccinal complet, ou d’un certificat de rétablissement du COVID 19. [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) La présentation du Pass sanitaire est soumis à une vérification de l’identité. ___ BON À SAVOIR • Jusqu’à 22h: Possibilité de visiter gratuitement l’exposition Stirring the Pot d’Emeka Ogboh. • Bouteilles interdites (sauf bouteilles d’eau non ouvertes et gourdes vides) • Bars et restauration à emporter • Pique-nique interdit • Animaux interdits. • Bouteilles interdites (sauf bouteilles d’eau non ouvertes et gourdes vides). • Skates, trottinettes et autres roulettes interdites. • Toute sortie est définitive • Fin de la soirée : 23h. En cas de mauvaises conditions météo, la soirée est susceptible d’être annulée.

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T19:00:00 2021-07-24T23:00:00