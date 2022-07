Jack In The Box Festival 2022 – DJ Hell & more Marseille 3e Arrondissement, 29 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Jack In The Box Festival 2022 – DJ Hell & more

41 Rue Jobin Cabaret Aléatoire Friche la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

2022-07-29 23:00:00 23:00:00 – 2022-07-29 05:00:00 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

9 15 Jack In The Box Festival

Jack de Marseille fait son festival ! Et comme il sait si bien faire, il concocte une programmation d’artistes pointu.e.s et reconnu.e.s dans le monde entier et surtout dans la capitale de la Techno européenne : Berlin !

Lui-même pionnier de la scène Techno française, son festival Jack In The Box a de quoi ravir les puristes, tout comme les curieux et curieuses !



On commence les festivités sur le Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai de 19h à 23h et on poursuit au Cabaret Aléatoire de 23h à 05h, l’éventail est de mise !



• DJ Hell (International Deejay Gigolo Records – Berlin, AL)

Techno

Pionnier des enfers.

DJ Hell et son label International Deejay Gigolo Records a pris part à la révolution Techno qui commença il y a 30 ans maintenant. Toute sa musique trouve comme base les artistes pionniers comme Tangerine Dream et Kraftwerk mais également de BO de films comme Orange Mécanique et Blade Runner. Membre essentiel de la scène électronique, ses productions et apparitions l’ont fait voir dans le monde entier, ainsi que son label propulseur de carrière de bien des artistes d’aujourd’hui.



• Ryan James Ford (Clone Records – CA)

Techno, Rave

Le plus chaud des Canadiens.

Dans les années 1990, Ryan James Ford se familiarise avec la musique électronique via la scène rave de chez lui : l’Ouest du Canada. C’est alors qu’il commença à découvrir, étudier et collecter les musiques qu’il pouvait entendre à ces soirées. Ce qui consistait en un mix de Jungle, UK hardcore, Techno, House, IDM, et Ambient.

Il se fait ensuite connaître sur la scène berlinoise et enchaîna des collaborations au sein de projets de DJ tels que Anetha, Nina Kraviz, Marcel Dettman, Ellen Allien, Ida, Tale Of Us, Answer Code Request etc.

Lors de son séjour à Calgary il s’inspira de styles bien différents comme le Hip-hop, le Post Rock, le Reggae, le Jazz, l’Experimental, et même le Metal.

Tant d’inspiration, qu’il semble difficile de définir la Techno de Ryan James Ford, il faut simplement venir le découvrir.



• Jack de Marseille (Marseille, FR)

Indéfinissable, c’est le Jack de Marseille quoi.

Marseille Worldwide.

Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Le succès de ses sets lui valent d’être élu meilleur DJ français en 1998 par Coda, premier magazine consacré exclusivement aux musiques et cultures électroniques depuis 1996. L’année suivante, c’est Trax qui le classe numéro un.

En écoutant ses sets aux multiples influences, reconnaissables entre tous, on comprend qu’il résiste à toute nomenclature. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels.



• The Exaltics (SolarOneMusic – Iéna, AL)

Electro,Techno, Acid

Activiste.

Depuis plus de 20 ans, Robert Heise fait partie de la scène électronique. Il commence sa carrière en tant que DJ résident du Club Kassablanca à Iéna (Allemagne) où il performe avec de grands DJ comme Robert Hood, Jeff Mils ou encore Claude Young. En organisant plusieurs soirées Electronica avec DJ Mikk à Iéna et ses alentours, il a pu montrer ses talents et donner aux soirées sa propre signature.

En 2006 il crée son projet The Exaltics de paire avec son label SolarOneMusic. Depuis, il produit d’innombrables LPs et travaille avec des artistes de renoms tels que Drexciya´s Gerald Donald, Helena Hauff ou encore ERP.

Jack In The Box x On Air x Cabaret Aléatoire. Rendez-vous vendredi 29 Juillet !

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

