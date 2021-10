Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Jack in my head Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jack in my head Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 19 novembre 2021, Nantes. 2021-11-19 Représentations le 19 novembre 2021 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Tout public Représentations le 19 novembre 2021 à 14h30 et à 20h30 One man cello band.Erwan Martinerie est un violoncelliste de formation classique. Une volonté d’exploration musicale l’amène à créer Jack In My Head où il mêle son instrument aux musiques électroniques. Ce concert sera l’occasion de vous présenter son nouvel album “Paysages, quelque chose”. Durée : 1h Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes