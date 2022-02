Jack et le haricot magique La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Jack et le haricot magique La boîte à rire Perpignan, 26 avril 2022, Perpignan. Jack et le haricot magique

du mardi 26 avril au samedi 7 mai à La boîte à rire Perpignan

Mais Jack, qui ne fait que des bêtises, échange la vache contre un haricot censé être magique… Sa mère est furieuse et jette le haricot dans le jardin. Le lendemain, le haricot est devenu immense : il a poussé jusqu’au ciel ! Jack décide de l’escalader pour voir ce qu’il y a là-haut. La Cie des deux fous vous présente sa version dynamique du célèbre conte anglais. Avec une comédienne et un comédien jouant plusieurs personnages, quelques marionnettes, du théâtre d’ombre, des petites chansons, un peu de magie et beaucoup d’humour… La recette idéale pour une bonne sortie en famille !

Tarif unique 8€

Un spectacle jeune public de 3/10 ans de et par la Compagnie des Deux Fous Jack et sa mère sont très pauvres. Un jour, Jack doit vendre leur seule vache pour avoir un peu d’argent. La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T15:30:00 2022-04-26T16:25:00;2022-04-27T15:30:00 2022-04-27T16:25:00;2022-04-28T15:30:00 2022-04-28T16:25:00;2022-04-29T15:30:00 2022-04-29T16:25:00;2022-04-30T15:30:00 2022-04-30T16:25:00;2022-05-03T15:30:00 2022-05-03T16:25:00;2022-05-04T15:30:00 2022-05-04T16:25:00;2022-05-05T15:30:00 2022-05-05T16:25:00;2022-05-06T15:30:00 2022-05-06T16:25:00;2022-05-07T15:30:00 2022-05-07T16:25:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu La boîte à rire Perpignan Adresse 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville La boîte à rire Perpignan Perpignan Departement Pyrénées-Orientales

La boîte à rire Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Jack et le haricot magique La boîte à rire Perpignan 2022-04-26 was last modified: by Jack et le haricot magique La boîte à rire Perpignan La boîte à rire Perpignan 26 avril 2022 La boîte à rire Perpignan Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales