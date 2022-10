Jack et le haricot magique au théâtre du Lucernaire Théâtre du Lucernaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jack et le haricot magique au théâtre du Lucernaire Théâtre du Lucernaire, 14 septembre 2022, Paris. Du mercredi 14 septembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023 :

dimanche

de 14h00 à 15h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 15h30

. payant 12 € Pour les enfants (moins de 12 ans) 15 € Pour les adultes

Découvrez l’histoire magique d’une amitié inattendue… Il était une fois, dans une lointaine campagne anglaise, un garçon, prénommé Jack. L’enfant vivait seul avec sa mère. Son père avait disparu quelques années plus tôt, leur laissant pour seule richesse, une vache. Jack et sa mère ne se nourrissaient que grâce au lait qu’elle leur donnait et aux rares légumes qui poussaient dans leur champ. Mais d’année en année, les récoltes s’appauvrissent, et hélas un jour, la pauvre vache, devenue trop vieille et fatiguée, ne leur o_ rit plus aucune goutte de lait. En chemin vers le marché pour la vendre, Jack rencontre un drôle de marchand qui l’aborde et lui propose en échange de la vache, une poignée de haricots, prétendant qu’ils sont magiques. De retour chez lui, sa pauvre mère malade le gronde et jette les haricots par la fenêtre. C’est pendant la nuit que la magie opère. Au réveil, que voit Jack ? Et que va-t-il faire ? De Sarah Gabrielle et Alexis Consolato Avec Laurine Mével et Alexandre Levasseur Mise en scène Sarah Gabrielle À partir de 4 ans Du mardi au samedi à 14H30 et le dimanche à 14H pendant les vacances scolaires Théâtre du Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/jack-et-le-haricot-magique/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/jack-et-le-haricot-magique

© Chantal Depagne Jack et le haricot magique au théâtre du Lucernaire

