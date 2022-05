Jack de Marseille + Lamalice + Smib + Flyov – CC, 13 mai 2022, .

Jack de Marseille + Lamalice + Smib + Flyov – CC

2022-05-13 23:00:00 23:00:00 – 2022-05-13

5 10 Club Cabaret – Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Line Up



• Jack de Marseille (DJ Jack, Fairway Record, Distance, Module Records – Marseille, Fr)

House, Techno

Jouer avec les limites.

Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels.



• Lamalice (Def Raw Music Concept – Marseille, FRr)

Minimal

Expression d’émotions enracinées.

Pur produit de Marseille, Lamalice a vécu sa jeunesse en étant batteur dans un groupe de rock et danseur hip-hop. Fin 2012 il découvre la musique électronique via la « house dance », une des disciplines mères de la danse hip-hop. Dj reconnu pour sa sélection fine, mais très ouverte, il a rajouté une corde à son arc en travaillant sur un premier live solo à l’image de son univers : rythmique minimal et hypnotique. Les malicieux ont souvent plus d’un tour dans leur sac. C’est dans cet esprit que nous pouvons définir Lamalice, améliorant sa polyvalence et sa technique, exprimant ses émotions et ses racines à la fois en studio, derrière des platines et des machines.



• Smib (Papy Records – Marseille, Fr)

House, Italo, Indie-Dance, Electro

Prêcheur de House.

Originaire de Bordeaux, assoiffé de propager la bonne parole, avec sa vibe italo-disco. Il a commencé sa carrière de DJ en 2017 dans le Sud Ouest avec l’iboat notamment et a joué dans son premier festival à Rennes en 2018. En 2019 il avait une double résidence au BB25 et Redgate Bordeaux.En 2020 la crise du covid lui permet de se focaliser sur la production est de release de nombreux tracks dont 2 EP sur soviett records,zone focus,groove co etc … Maintenant basé à Marseille il joue un peu partout en France avec toujours la même envie. Parmi les nombreuses influences de notre invité spécial ont y retrouve du Ritmo Fatale, Paradiso Records, David Vunk, Bicep, Palms Trax.





• Flyov (Papy Records – Marseille, Fr)

Techno, Minimal, House,

Bassline Therapy.

Originaire du Sud de la France, Flyov est un duo de musiciens né d’une amitié de longue date qui explore la musique électronique dans tout son spectre, techno, minimal, house, tribe ou break, en y trouvant toujours sa zone de confort.

Guidés par des inspirations hétéroclites, de Vitalic à The Prodigy ou Sweely jusqu’au plus hard comme Heretik, ils gardent toujours une tonalité groovy.

Le duo baigne depuis toujours dans des univers musicaux très variés, du rock au jazz en passant par la funk, ce qui fait de l’éclectisme la marque de fabrique de Flyov.

Ce vendredi 13 mai, nous accueillons Sounds Of Marseille, collectif musical ayant pour but de présenter des artistes de la scène marseillaise toutes les semaines, et ceux à travers toute la ville.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par