Jack de Marseille Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jack de Marseille Brasserie Communale, 11 mars 2022, Marseille. Jack de Marseille

Brasserie Communale, le vendredi 11 mars à 19:00

Jack De Marseille à La Brasserie Communale !!!! ———————- Jack de Marseille, de son vrai nom Jacques Garrotta, est connu avant tout comme pionnier de la musique électronique. Il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Souvent estampillé, de manière réductrice, « DJ house », son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Les sets de Jack sont une aventure, sa sensibilité exacerbée, sa technicité, lui permettent de créer tout en jouant, oscillant au grès de ses envies et au grès des sourires du publics. ♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Brasserie Communale Adresse 57 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Brasserie Communale Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Brasserie Communale Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Jack de Marseille Brasserie Communale 2022-03-11 was last modified: by Jack de Marseille Brasserie Communale Brasserie Communale 11 mars 2022 Brasserie Communale Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône