Jack – Cie Changer l’Air Salle des Fêtes, 1 juin 2022, Doulevant-le-Château.

Jack – Cie Changer l’Air

Salle des Fêtes, le mercredi 1 juin à 15:00

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Doulevant-le-Château présente le spectacle original pour enfants “Jack”, qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct, et dans lequel se joue une histoire astucieusement égrainée. Elle prend vie au cœur d’une vieille contrée d’Angleterre, s’installe à l’intérieur de la mystérieuse échoppe de Monsieur Otto et s’achève à l’endroit le plus inattendu du conte Jack et le haricot magique. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Doulevant-le-Château [https://www.facebook.com/bdphautemarne/](https://www.facebook.com/bdphautemarne/)

Entrée libre sur inscription

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct.

Salle des Fêtes rue de la gare 52210 Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T16:00:00