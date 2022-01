Jack – Cie Changer l’Air Montier-en-Der,Auditorium La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Porte du Der

Jack – Cie Changer l’Air Montier-en-Der,Auditorium, 10 mars 2022, La Porte du Der. Jack – Cie Changer l’Air

Montier-en-Der, Auditorium, le jeudi 10 mars à 17:30

Organisé avec le soutien de la médiathèqe départementale de la Haute-Marne. Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct, se joue une histoire astucieusement égrainée. Elle prend vie au coeur d’une vieille contrée d’Angleterre, s’installe à l’intérieur de la mystérieuse échoppe de Monsieur Otto et s’achève à l’endroit le plus inattendu du conte «Jack et le haricot magique».

Entrée libre sur réservations

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct. Montier-en-Der,Auditorium 10 place de l’Hôtel de Ville, 52220 La Porte du Der Montier-en-Der Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T17:30:00 2022-03-10T18:30:00

