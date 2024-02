Jack Campbell, violoniste Centre culturel canadien Paris, mardi 14 mai 2024.

Jack Campbell, violoniste Le Centre culturel canadien vous invite à la découverte d’une jeune étoile montante de la musique – le violoniste et compositeur canadien Jack Campbell ! Mardi 14 mai, 20h00 Centre culturel canadien Entrée libre sur réservation

Début : 2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:30:00+02:00

Ouverture à venir des réservations – restez à l’affût !

Pour ce récital parisien, Jack Campbell repousse les limites du violon en interprétant sur la scène du Centre culturel canadien un répertoire riche, composé d’œuvres d’artistes canadiens et internationaux, qu’ils soient légendaires ou émergents. Parmi eux, on retrouve les noms de Philip Glass, Kaija Saariaho, Rodney Sharman, Samuel Andreyev, Edward Top, Michael Selvaggi et Sean Quinn.

Né en 2002, Jack Campbell est violoniste, compositeur et artiste sonore établi à Vancouver (Colombie Britannique). Soliste spécialisé en musique nouvelle et membre de deux ensembles de musique de chambre contemporaine, il est lauréat de l’UBC School of Music où il suit une formation en interprétation avancée du violon. Jack Campbell est également programmateur musical à la Vancouver Art Gallery, assistant de production pour Redshift Records, animateur de l’émission radio Breaking Barriers with Jack Campbell et membre du conseil d’administration de Vancouver Pro Musica et de la Yarilo Chamber Music Society.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

