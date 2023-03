JACK BOTTS POPUP!, 8 juillet 2023, PARIS.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert Jack Botts et son surf-folk détendu est une bouffée d’air frais qui a conquis de nombreux fans, dont les publics d’artistes tel que Vance Joy, Tash Sultana, Ocean Alley et Boy & Bear grâce à ses sets en première partie. Mais également par l’écoute de ses premiers EPs qui ont raisonné dans plus de 150 pays, passant la barre des 80 millions de streams et des 388 000 auditeurs mensuels sur Spotify.Son tout premier album “Sucker For Sunsets” sortira le 31 mars, regroupant tous les éléments pour un premier disque époustouflant : l’étreinte chaleureuse de son acoustique, l’introduction émouvante d’un nouveau style d’écriture et ses paroles les plus personnelles à ce jour. Alors que rien ne nous est garanti, que la vie n’est pas toujours couchers de soleil et surf parfait, Jack incite son auditeur à s’imprégner et apprécier les journées ensoleillées.Avec sa bande son idéale de road-trips, Jack Botts fera un arrêt par Paris pour un concert au POPUP! le 8 juillet 2023.

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

