Biesles Biesles Biesles, Haute-Marne Jack Biesles Biesles Catégories d’évènement: Biesles

Haute-Marne

Jack Biesles, 17 décembre 2021, Biesles. Jack

Biesles, le vendredi 17 décembre à 17:00

Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct, se joue une histoire astucieusement égrainée. Elle prend vie au coeur d’une vieille contrée d’Angleterre, s’installe à l’intérieur de la mystérieuse échoppe de Monsieur Otto et s’achève à l’endroit le plus inattendu du conte «Jack et le haricot magique».

Entrée libre

Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct, se joue une histoire astucieusement égrainée Biesles rue de Chaumont 52340 Biesles Biesles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Biesles, Haute-Marne Autres Lieu Biesles Adresse rue de Chaumont 52340 Biesles Ville Biesles lieuville Biesles Biesles