Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse J’accuse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

J’accuse ThéâtredelaCité (ex-TNT), 15 mars 2022, Toulouse. J’accuse

du mardi 15 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre _Présenté avec le [Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/jaccuse-france/2022-03-15/)_ Elles sont cinq. Elles ragent. Ces femmes prennent dangereusement la parole comme d’autres prennent les armes. Elles exposent leur vie banale, déterminées par instinct de survie à s’élever contre ce qui les étouffe, pollue leur quotidien et entrave leur avenir : préjugés, racisme, injustices sociales, inertie des dirigeants, oppression d’un système… J’accuse dresse un état de la société française à travers le regard incisif et l’humour cinglant d’une autrice québécoise. Une partition verbale et visuelle en prise directe avec notre réalité, qui hurle à l’amour et punche en pleine face. ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/jaccuse/) //www.youtube.com/embed/KY8bLnYmaV0 ![]() ### Infos Pratiques * Les 15, 16, 17, 18, 22, 23 & 24 mars 2022 à 20h * Samedi 19 mars 2022 à 18h * Durée estimée : 1h50 * Le Studio

Tarifs : de 12€ à 20€

Culture ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:50:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:50:00;2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:50:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:50:00;2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T19:50:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:50:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:50:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T21:50:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ThéâtredelaCité (ex-TNT) Adresse 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse