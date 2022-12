Utopies de demain Jabot’s, 9 décembre 2022, Bordeaux.

Le vendredi 9 décembre 2022, de 20h à 22H, l’association les DébaTTeurs organise une soirée exceptionnelle autour du thème « Les Utopies de demain » !

Jabot’s 193 rue Fondaudège Fondaudège Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cet évènement se démarque de tout ce qui existe en éloquence sur Bordeaux, puisqu’il s’immisce dans un lieu de vie quotidien qu’est L’Épicerie Jabot’s au 193 Rue Fondaudège, fraichement ouverte.

L’éloquence comme levier d’intelligence collective

Nous faisons le pari d’amener l’éloquence hors des murs « classiques » que sont les universités, les salles municipales ou autres théâtres, pour qu’elle touche d’autres publics. Cette épicerie engagée dans une démarche de circuit-court, d’échanges et de culture est un choix logique pour interpeller nos rêves et engager une vision positive de l’avenir. Nous sommes convaincus du pouvoir de l’éloquence comme levier d’intelligence collective, afin de venir questionner le public sur des sujets cruciaux tels que les imaginaires collectifs, l’art et les fictions avec un peu de légèreté, une pincée de gravité et beaucoup de conviction.

Nous souhaitons que les spectateurs ressortent de cette soirée avec de nouvelles interrogations sur le sujet, des envies de se renseigner sur les associations agissant dans ce secteur et des désirs d’actions pour leurs propres utopies,…

Au-delà d’une soirée de divertissement, c’est surtout une soirée qui encourage la controverse constructive et une démocratie faisant la part belle aux entreprises citoyennes et à la solidarité . Ainsi, venez nous voir le vendredi 9 décembre pour passer un moment chaleureux, gage de belles rencontres, où débats, sketchs et musiques seront au rendez-vous.

Présentation de l’association

Depuis 2015, Les DébaTTeurs organisent des événements sociaux, masterclass, stages, ateliers, etc. sur toute la Nouvelle Aquitaine. La prise de parole est pour nous bien plus qu’un simple exercice oral, c’est un art à part entière qu’il faut pratiquer pour apprendre à bien diffuser ses idées et à communiquer clairement avec autrui.



