Jaaazz Story imfp, 8 juin 2022, Salon-de-Provence.

Jaaazz Story

imfp, le mercredi 8 juin 2022 à 14:30

​​​​​​​​​​​​​​Duo burlesque pour découvrir l’histoire du jazz de Suzy DESCHAMPS et Cécilia CAUVIN / Catherine SPARTA Voix, clavier Une maîtresse de conférence et son élève-assistante viennent faire un exposé sur l’histoire du Jazz. Les rôles sont bien définis : la maîtresse donne la leçon et l’assistante illustre son propos : La première est incontestablement assurée, irréfutablement érudite et parfaitement expérimentée. Elle ne supporte pas qu’on la contredise ni que les choses lui échappent. La seconde est une rêveuse, elle s’imagine artiste à Broadway, rêve de théâtre, de chants et de succès. Elle préfèrerait faire le show plutôt que de donner cette conférence qu’elle juge formelle et étriquée. Mais elle marche sur des oeufs, connaissant l’esprit étroit de son maître. Jusqu’à ce qu’un événement étonnant transforme la donne : l’élève dépasse le maître et bien sûr se rebiffe. Un jeu de pouvoir s’engage alors entre les deux rivales pour garder le devant la scène jusqu’à la réconciliation grâce… à la musique évidemment !

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



