Maison Gala, l’art de la table autrement 1 et 2 avril JA Interior Design

Maison Gala, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous invite à découvrir une sélection de céramistes italiens et français, artisans des métiers d’art.

La thématique « Sublimer le quotidien » prendra tout son sens autour de la présentation de leurs créations fabriquées à partir de techniques et de matériaux écoresponsables comme la porcelaine.

En valorisant les métiers d’art de la table et de décoration d’intérieur en matières nobles, tout en sensibilisant le grand public à la dimension écoresponsable de ces savoir-faire, deux ateliers exceptionnels seront organisés à cette occasion.

Ces deux ateliers seront présentés au grand public à 11h et à 15h30 le samedi 1 avril et le dimanche 2 avril 2023 :

– Le premier atelier sera consacré à l’art du « Kintsugi », art et technique japonaise de « réparation en or » favorisant la durabilité tout en sublimant l’objet existant.

– Le second atelier montrera la création de couverts réalisés à la main en porcelaine, c’est-à-dire grâce à un matériau naturel, issu de la terre, (par opposition à l’acier plus généralement utilisé)

– Sur les deux journées, une présentation sera faite, avant chaque atelier, par M.me Catherine Marcadier-Saflix, experte de l’écoresponsabilité qui interviendra sur la dimension RSE de Maison Gala.

– La fondatrice de Maison Gala, M.me Carmen Carrozzo présentera sa démarche de création, conjuguant innovation créative et savoir-faire traditionnels, pour célébrer avec style et raffinement, tous les moments conviviaux liés à l’art de recevoir à la française.

Le studio d’architecture d’intérieur, JA Interior design, qui accueillera l’événement à Paris 16, sera accessible de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

JA Interior Design 4 rue Edmond About, 75016 Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Maison Gala