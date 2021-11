Fampoux La Bulle Café Fampoux, Pas-de-Calais J9UEVE à la Bulle Café le 04 février ! La Bulle Café Fampoux Catégories d’évènement: Fampoux

Pas-de-Calais

J9UEVE à la Bulle Café le 04 février ! La Bulle Café, 4 février 2022, Fampoux. J9UEVE à la Bulle Café le 04 février !

La Bulle Café, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Rappeur de Paris Sud, J9UEVE se fait remarquer sur Soundcloud, le playground favori de cette nouvelle génération du rap Français. Avec ses acolytes Khali, la Fève ou DMS, il forme une dream team labellisée « new wave » qui n’en finit pas de faire parler d’elle. Le Neuf, lui, va droit au but, adepte d’une plugg music où il raconte sous autotune ses rides nocturnes sur des atmosphères planantes mais toujours mélodiques. → Informations PMR : 03 28 04 04 53 → La Bulle Café 47/49 rue d’Arras, 59000 LILLE

entrée payante

Après une Boule Noire et une Maroquinerie soldout en un temps record, ne manquez pas les débuts sur scène le phénomène J9UEVE ! La Bulle Café 47/49 Rue d’Arras Fampoux Wazemmes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fampoux, Pas-de-Calais Autres Lieu La Bulle Café Adresse 47/49 Rue d'Arras Ville Fampoux lieuville La Bulle Café Fampoux