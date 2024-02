J.S. BACH PASSION SELON ST JEAN Béziers, samedi 9 mars 2024.

L’ Ensemble Sequentiae constitué d’un chœur de 30 chanteurs et d’un orchestre de 20 instrumentalistes. Payant. Sur réservation

L’Ensemble Sequentiae, créé en 2013 par Mathieu Bonnin:

Directeur artistique de l’Ensemble Sequentiae

Chef d’orchestre de l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée

Chef de choeur des petits chanteurs de Saint Dominique

Ensemble Sequentiae est constitué d’un chœur de 30 chanteurs, et d’un orchestre de 20 instrumentistes issus pour la plupart des conservatoires nationaux de Paris et Lyon, et pôles supérieurs français.

Il se produit à travers toute la France ainsi qu’à l’étranger et lors de festivals. Son directeur artistique, Mathieu Bonnin, est également chef de choeur de la maîtrise de la cathédrale de Chartres, et désormais également chef de choeur du Puy du Fou.

Projection d’illustrations et traductions sur grand écran.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Plan Monseigneur Blaquière

Béziers 34500 Hérault Occitanie

