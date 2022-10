J. S. Bach Marseille 6e Arrondissement, 12 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

J. S. Bach

15 rue Grignan Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Temple Grignan 15 rue Grignan

2022-11-12 – 2022-11-12

Ce programme, au titre éponyme du célèbre trio de flûtes de Jacques Castérède, est comme une invitation aux vacances.



Un voyage musical, même, au départ de Marseille puisque deux des compositeurs (Marc Berthomieu et Henri Tomasi) en sont originaires, et qui nous emmènera jusqu’à Paris, Budapest et même jusqu’en Chine où vécu un temps Alexander Tcherepnin, né à Saint-Pétersburg et ayant émigré aux États-Unis. Ouvrez grandes les oreilles et laissez-vous emporter dans ce voyage en terre musicale inconnue !



Clara David, Barbara Titeux et Yann Le Corre (flûtes)



