J.S Bach – Cantates pour la Trinité Le Banquet Céleste Damien Guillon CATHEDRALE SAINTE REPARATE, 16 mars 2023, NICE.

J.S Bach – Cantates pour la Trinité Le Banquet Céleste Damien Guillon CATHEDRALE SAINTE REPARATE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 12.0 à 37.5 euros.

LES MOMENTS MUSICAUX DES ALPES MARITIMES PRESENTE CE CONCERT CATEGORIE 1 : première moitié de la nef face à la scène CATEGORIE 2 : coté droit et gauche de la scène transeptCATEGORIE 3 : deuxième moitié de la nef face à la scène CATEGORIE 4 : allées droite et gaucheTrinitatis se consacre à trois cantates « du temps de la Trinité » pour lesquelles le Banquet Céleste revient avec ses plus fidèles interprètes. Trois œuvres très différentes dans lesquelles Jean-Sébastien Bach exprime cette sensibilité évocatrice exceptionnelle que suscite chez lui les sujets de l’Évangile. Fondé en 2009 par Damien Guillon, Le Banquet Céleste occupe une place singulière dans le paysage des ensembles baroques. Les programmes imaginés par Damien Guillon traversent l’Europe de la Renaissance et du Baroque, allant des compositeurs les plus célèbres (J.-S. Bach, J. Dowland, G.F. Händel, G.B. Pergolesi, H. Purcell, A. Vivaldi) à ceux dont une partie de la musique reste encore à découvrir (G. Frescobaldi, A. Caldara, A. Stradella, P.H. Erlebach, J.H. Karpsberger). Le Banquet Céleste oriente depuis sa création une partie de ses recherches vers la musique de J.-S. Bach entre autres dans le cadre d’un cycle de Cantates ayant fait l’objet de plusieurs programmes et enregistrements dont « Trinitatis » qui paraitra au printemps 2023 chez Alpha Classics. Plus d’information sur www.banquet-celeste.fr CONCERT Le Banquet Céleste Damien GUILLON, direction musicale Jean-Sébastien Bach – TRINITATIS – Cantates pour la Trinité – Cantate BWV 47 « Wer sich selbst erhöhet …» – Cantate BWV 60 « O ewigkeit du Donnerwort » – Cantate BWV 78 « Jesu, der du meine Seele » Distribution Céline Scheen, soprano Damien Guillon, contre-ténor Thomas Hobbs, tenor Benoît Arnould, basse 10 musiciens Réservation PMR: 0612736311

CATHEDRALE SAINTE REPARATE NICE Place Rossetti Alpes-Maritimes

