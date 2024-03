J. S. Bach à Saint Michel de Frigolet Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon, dimanche 24 mars 2024.

J. S. Bach à Saint Michel de Frigolet Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône

La Basilique de l’Abbaye St Michel de Frigolet servira d’écrin au chants de l’Ensemble Vocal d’Arles, de la Passion selon Saint Jean, pour le dimanche des Rameaux. Début du Concert 16h00.

Pour le tricentenaire de la création de l’oeuvre, l’Ensemble Vocal d’Arles donnera la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Jouée sur instruments modernes, cette oeuvre majeure du répertoire impose pour rendre hommage à la profondeur de pensée et de construction du compositeur une exigence de chaque instant. C’est un honneur de pouvoir réaliser cela pour le dimanche des Rameaux vendredi 24 mars à 16h dans la magnifique Abbaye de Saint Michel de Frigolet. Devant un arrière-plan par Pascal Mahaud, l’Ensemble Vocal d’Arles, Choeur mixte, d’environ soixante chanteurs sera accompagné par près de 20 musiciens et de 5 solistes. Dans l’Évangéliste yannick Badier Jésus Renaud Bres Pilate Simon Bailly Clémence Montagne Barbara Hammadi Concepteur vidéeo Pascal Mahaud.La direction sera assurée par Pascal Stutzmann. La musique prendra son envol pendant près de 2 heures emplies d’histoire et d’émotions. La première représentation de la Passion eut lieu le vendredi 7 avril 1724. Cette partition fut remise plusieurs fois sur le métier par le Cantor pour des exécutions différentes entre 1724 et 1747, ce qui lui apporte grâce au travail des musicologues un très bel équilibre lorsqu’on réalise une version s’inspirant des 4 versions connues. Jean-Sébastien Bach a toujours entrepris des changements conceptuels et de détails pour cette oeuvre. Pour cet anniversaire et grâce au travail de geste de Pascal Mahaud artiste plasticien, l’Ensemble Vocal d’Arles rend hommage à cet esprit en questionnant la parole reniée ou interdite de l’homme, de cet homme Jésus. Ainsi, en plus de la traduction des paroles, des vidéos sur le geste et sur la parole qui disparaît seront projetées pendant le concert. Une invitation supplémentaire pour intérioriser et interroger le mesage musical de Bach. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement J. S. Bach à Saint Michel de Frigolet Tarascon a été mis à jour le 2024-03-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)