J.P. Bimeni & The Black Belts Marseille 12e Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 12e Arrondissement.

J.P. Bimeni & The Black Belts Parc de la Moline 27 boulevard Marius Richard Marseille 12e Arrondissement

2022-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-29 Parc de la Moline 27 boulevard Marius Richard

Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 12e Arrondissement

Apôtre de la soul, du rhythm & blues et du dieu Otis Redding, J.P. Bimeni revient avec un deuxième album, “Give Me Hope” gorgé d’optimisme et d’énergie communicative. J.P. Bimeni, l’âme de l’Afrique oscille entre la Motown classique des années 60 et la soul, le psychédélisme et l’afro-funk inspirés par Stax. Il a une voix solaire qui touche à l’âme, sa conscience profonde et sa vulnérabilité s’affichent pleinement sans perdre la sensibilité pop.



Une soirée Jazz des cinq continents dans le cadre du Festival de la Moline, Mairie 11e et 12e.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 29 juin au Parc de la Moline pour le concert de J.P. Bimeni & The Black Belts.

Parc de la Moline 27 boulevard Marius Richard Marseille 12e Arrondissement

