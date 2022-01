« J.J. » de Pauline L. Boulba – Ouverture publique Centre Chorégraphique National d’Orléans, 1 février 2022, Orleans.

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le mardi 1 février à 19:00

_J.J_ de Pauline L. Boulba ————————– ### Ouverture publique Mardi 1er février, 19h au CCNO Gratuit, sur réservation J.J. emprunte les initiales de l’américaine Jill Johnston (1929 – 2010), critique de danse, performeuse, féministe lesbienne radicale. Fabriquée par Pauline L. Boulba & Aminata Labor, cette pièce propose une traversée dans les vies réelles et fictives de Jill Johnston. Par l’invention d’archives, l’usage de citations, le recours aux voix et au drag kinging, les deux performeuses partagent une réflexion autour des pratiques gouines dans l’art. La pièce J.J. fait partie d’un projet protéiforme comprenant un film à venir et un livre à paraître en 2022 et 2023. Une étape de travail a été présentée en octobre dernier dans le cadre du festival Move à Pompidou et une première aura lieu au festival Ardanthé de Vanves en mars 2022. ★ Pauline L. Boulba : est performeuse et chercheuse en danse. Elle rencontre Aminata Labor — qui fait de la performance et du dessin — en 2016 au département Danse de l’Université Paris 8. À ce moment-là, Aminata y mène une recherche sur les expériences de femmes lors des manifestations contre la loi Travail (publié à l’atelier Téméraire) et Pauline engage une recherche-création autour de réceptions préformées et de critiques affectées (publication prévue aux Presses Universitaires de Vincennes). Ensemble, elles militent dans plusieurs collectifs et fondent la flemme, un groupe de rap amateurrr. Elles animent depuis un an l’émission L’eau à la butch sur radio Galoche. Pauline s’intéresse à Jill Johnston depuis de nombreuses années et a embarqué une bande de copaines dans la fabrication d’une pièce, d’un livre et d’un film qui sortiront en 2022 et 2023. Elles voyageront bientôt aux USA pour continuer leur enquête autour de Jill Johnston et des héritages lesbiens. ☞ RÉSERVATIONS En ligne ccn-orleans.com Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

L’ouverture publique est prévue pour chaque fin de résidence. Espace de rencontre et de dialogue entre un travail en cours de création et un public, ce moment unique et privilégié est en entrée libre.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



2022-02-01T19:00:00 2022-02-01T20:00:00