La Loye Jura A travers l’évocation d’une partie de la vie de Jean-François, un habitant du village, c’est la période trouble juste après la débâcle de 1939 qui est abordée. En 1940, J-F. B rejoindra les légions volontaires françaises contre le bolchevisme…

Spectacle déconseillé au moins de 12 ans, interdit au moins de 10 ans.

Entrée libre au chapeau à la sortie.

